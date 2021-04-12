Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в мире не стабилизировалась

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Ситуация с коронавирусом в мире остается нестабильной. Об этом в ходе брифинга, который транслирует телеканал "Россия 24", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем", – сказала Попова.

Также она заявила, что сейчас не стоит торопиться со снятием ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19.

"Требование по сохранению ограничений на сегодняшний день является обязательным, и торопиться со снятием ограничений в сегодняшней ситуации совершенно не следует", – подчеркнула Попова, уточнив, что к обязательным требованиям относятся ношение масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.

Ранее в ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID-19 в мире на протяжении семи недель. Смертность от вируса также увеличивается уже месяц.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что коронавирус далек от обычного гриппа, а эксперты еще не знают всех последствий заболевания. В связи с этим необходимо продолжать соблюдать все меры осторожности.