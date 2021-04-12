В ВОЗ заявили о росте числа заражений COVID-19 в мире

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о росте заболеваемости коронавирусом в мире на протяжении семи недель. Об этом сообщает РИА Новости.

"В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев и четвертую неделю подряд – рост смертности", – рассказал он.

Он также подчеркнул, что COVID-19 далек от обычного гриппа, а эксперты еще не знают всех последствий заболевания. В связи с этим необходимо продолжать соблюдать все меры осторожности.

Ранее эксперт объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве. Он может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса.

Однако, по его словам, об ужесточении противоэпидемических мероприятий можно говорить только при серьезном подъеме заболеваемости на временном промежутке хотя бы неделю.