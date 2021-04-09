Эксперт объяснил подъем заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве может быть обусловлен несоблюдением масочного режима, а также возможными мутациями вируса, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

За последние сутки в столице выявили 2 421 новый случай коронавируса. Это максимальное значение с 30 января.

"На данный момент мы точно можем утверждать, что 100% населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованны", – цитирует Вознесенского РИА Новости.

Эксперт отметил, что снижение заболеваемости было обусловлено двумя факторами: формированием естественного иммунитета и нарастанием масштаба иммунизации. Тем не менее плато, которое формировалось на протяжении двух недель, остается, добавил он.

"Следовательно, можно предполагать, что вероятными побудившими мотивами является то, что те ограничения, которые имеют место быть, я имею в виду масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, не везде на 100% выполняются. И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано", – добавил Вознесенский.

При этом, по его мнению, об ужесточении противоэпидемических мероприятий можно говорить только при серьезном подъеме заболеваемости на временном промежутке хотя бы неделю.

В России за последние сутки подтвердили 9 150 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 4 623 984 случая COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что только 1% вернувшихся из-за рубежа россиян сдали положительный тест на COVID-19. Их общее число – 24 740 человек.