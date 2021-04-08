Только 1% вернувшихся из-за рубежа россиян сдали положительный тест на COVID-19 – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Около 25 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с коронавирусом в 2021 году, это составляет примерно 1% от всех побывавших за границей граждан с начала года, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"С начала этого года <...> достаточно большое количество людей <...> вернулись в РФ, из них <...> с положительными тестами было 24 740 человек – 1%", – заявила она в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Ранее Попова допустила, что в России к осени может произойти подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием. Попова отметила, что инфекция может активизироваться весной и осенью.
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