В "Векторе" допустили, что COVID-19 в будущем может стать более легкой сезонной болезнью

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Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов выразил мнение, что коронавирус в будущем может стать более легким сезонным заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, возможно, COVID-19 станет более легкой сезонной болезнью, будет проходить в бессимптомной форме, вызывать мало поражений. Поэтому говорить, что мутация – это плохо, тоже нельзя, мутация может быть хорошей", – отметил Максютов.

Он также уточнил, что вирус получает определенную выгоду, в случае если человек не умирает, переносит заболевание относительно легко и становится разносчиком инфекции. Благодаря этому в ходе эволюции патогенность вируса становится ниже.

Ранее вирусологи оценили вероятность возникновения третьей волны COVID-19 в России. Аналитики прогнозируют очередной рост заболеваемости на середину апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила колебания заболеваемости коронавирусом в сторону увеличения.