Вирусологи оценили вероятность возникновения третьей волны COVID-19 в России

Третья волна коронавируса накрыла многие страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от инфекции вновь начала расти. В России пока ситуация стабильна, однако риск новой волны эпидемии пока не исключают. Вирусологи в разговоре с Москвой 24 рассказали, какова вероятность роста заболеваемости COVID-19 в стране, от чего она будет зависеть, а также какой отметки сейчас может достигать число иммунных граждан. Подробности читайте в нашем материале.

Угроза третьей волны

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Эпидемия коронавируса идет по всему миру уже больше года, однако пока не ослабляет своих позиций. В мире все чаще появляются новые штаммы инфекции. Третья волна COVID-19 уже накрыла множество европейских и азиатских стран, а также вышла за пределы континента. Смертность от инфекции по всему миру увеличилась на 11% всего за одну неделю, отмечают в ВОЗ.

Возможность нового витка эпидемии не исключают и в России. Аналитики прогнозируют очередной рост заболеваемости на середину апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила колебания заболеваемости коронавирусом в сторону увеличения.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Традиционно апрель – май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID-19, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией.

В России пока ситуация остается стабильной. Однако с учетом ситуации в мире угроза есть, отмечают эксперты. В связи с ситуацией премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить возникновения третьей волны коронавируса в России. Он поручил разработать новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Однако главным способом борьбы с инфекцией Мишустин, конечно, назвал вакцинацию. Он подчеркнул, что в апреле в России заработают дополнительные мощности по производству вакцин от коронавируса.

"У вирусов есть сезонность"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Что касается экспертов, они расходятся во мнениях относительно третьей волны коронавируса в России.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев не исключил вероятность очередного роста заболеваемости в России. Он, как и Голикова, связал его с сезонностью респираторных заболеваний.

"Вероятность третьей волны – пятьдесят на пятьдесят. У этих вирусов есть сезонность, и мы как раз входим в сезон респираторных заболеваний. И поэтому надо смотреть, как поведет себя коронавирус", – рассказал Скулачев.

По словам эксперта, поведение вируса будет зависеть от реального количества переболевших в стране. "Не хватает количества вакцинированных людей в совокупности с переболевшими для того, чтобы эпидемию остановить. Она закончится, когда переболевших и вакцинированных будет больше 60–70% от общего количества населения. И непонятно, какой процент у нас таких людей сейчас. Много людей переболело незарегистрированных", – заключил специалист.

При этом Скулачев отмечает, что если третья волна эпидемии и настигнет Россию, то она, скорее всего, будет последней. Однако количество заболевших вполне может вырасти до осенних значений, отмечает вирусолог.





Максим Скулачев молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Если прирост не случится в апреле – мае, то можно будет расслабиться. Скорее всего, можно будет считать, что мы выходим из коронавирусной эры.

Достаточная иммунная прослойка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов смотрит на ситуацию более позитивно и считает, что в некоторых регионах иммунная прослойка уже достигла показателей, необходимых для победы над эпидемией.

"Например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах и регионах, где осуществляется международное авиасообщение, – там количество людей переболевших и вакцинированных достаточное, чтобы никакой третьей волны уже не было. А те регионы, где маленькая плотность населения, например Чукотка, Хабаровский край, там вообще уже некому болеть – там либо провакцинированы, либо переболели все", – заявил специалист.

Позже такая ситуация, по мнению вирусолога, произойдет и в оставшихся регионах страны. Поэтому никакого роста заболеваемости в апреле – мае Жемчугов не ожидает.

Чтобы объяснить, на чем основана такая позиция, специалист напомнил, из чего в принципе формируется иммунная прослойка.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Она состоит их трех частей. Первая – это выявленные зараженные. У нас их, кстати, в стране больше четырех миллионов. Вторая часть: эту цифру мы умножаем на 10 и получаем количество перенесших инфекцию в легкой и бессимптомной форме, незаметно для себя. Это уже 40 миллионов тех, кто имеет антитела. И третья часть – это вакцинированные.

Таким образом, специалист считает, что уже к августу ситуация выровняется во всех регионах и можно будет отказаться от подавляющего большинства ограничений.

Что касается коронавируса, по мнению Жемчугова, он уйдет в природу и станет природно-очаговой инфекцией. "Он будет в природе сидеть и ждать момента, когда в мире вырастет новое, неиммунное к нему поколение", – объяснил вирусолог.

Несмотря на это, Жемчугов призвал людей продолжать вакцинироваться, чтобы держать ситуацию в стабильности, а также обезопасить собственный организм, что наиболее важно.





Владислав Жемчугов доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Перенесение коронавируса даже в легкой форме чревато тяжелыми последствиями, с которыми долго придется бороться. У некоторых они даже могут привести к инвалидности.

Пи этом Скулачев отметил, что сейчас, пока ситуация с вирусом более-менее стабильна, наиболее подходящий для вакцинации период.

Ситуация в России За последние сутки в России За последние сутки в России подтвердили 8 294 новых случая коронавируса, из которых у 1 037 человек не было никаких клинических проявлений заболевания. При этом за весь период пандемии в России выявили 4 606 162 случая COVID-19, из которых вылечились 4 229 480 пациентов, а скончались 101 480 человек.

