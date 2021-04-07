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Вирусологи оценили вероятность возникновения третьей волны COVID-19 в России

Иммунных хватает? Будет ли в России третья волна коронавируса
общество медицина эксклюзив

Третья волна коронавируса накрыла многие страны мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от инфекции вновь начала расти. В России пока ситуация стабильна, однако риск новой волны эпидемии пока не исключают. Вирусологи в разговоре с Москвой 24 рассказали, какова вероятность роста заболеваемости COVID-19 в стране, от чего она будет зависеть, а также какой отметки сейчас может достигать число иммунных граждан. Подробности читайте в нашем материале.

Угроза третьей волны

Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

Эпидемия коронавируса идет по всему миру уже больше года, однако пока не ослабляет своих позиций. В мире все чаще появляются новые штаммы инфекции. Третья волна COVID-19 уже накрыла множество европейских и азиатских стран, а также вышла за пределы континента. Смертность от инфекции по всему миру увеличилась на 11% всего за одну неделю, отмечают в ВОЗ.

Возможность нового витка эпидемии не исключают и в России. Аналитики прогнозируют очередной рост заболеваемости на середину апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила колебания заболеваемости коронавирусом в сторону увеличения.

Традиционно апрель – май мы имеем сезонные заболевания, повышение сезонных заболеваний, а с учетом того, что COVID-19, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией.
Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

В России пока ситуация остается стабильной. Однако с учетом ситуации в мире угроза есть, отмечают эксперты. В связи с ситуацией премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить возникновения третьей волны коронавируса в России. Он поручил разработать новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Однако главным способом борьбы с инфекцией Мишустин, конечно, назвал вакцинацию. Он подчеркнул, что в апреле в России заработают дополнительные мощности по производству вакцин от коронавируса.

"У вирусов есть сезонность"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Что касается экспертов, они расходятся во мнениях относительно третьей волны коронавируса в России.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев не исключил вероятность очередного роста заболеваемости в России. Он, как и Голикова, связал его с сезонностью респираторных заболеваний.

"Вероятность третьей волны – пятьдесят на пятьдесят. У этих вирусов есть сезонность, и мы как раз входим в сезон респираторных заболеваний. И поэтому надо смотреть, как поведет себя коронавирус", – рассказал Скулачев.

По словам эксперта, поведение вируса будет зависеть от реального количества переболевших в стране. "Не хватает количества вакцинированных людей в совокупности с переболевшими для того, чтобы эпидемию остановить. Она закончится, когда переболевших и вакцинированных будет больше 60–70% от общего количества населения. И непонятно, какой процент у нас таких людей сейчас. Много людей переболело незарегистрированных", – заключил специалист.

При этом Скулачев отмечает, что если третья волна эпидемии и настигнет Россию, то она, скорее всего, будет последней. Однако количество заболевших вполне может вырасти до осенних значений, отмечает вирусолог.

Если прирост не случится в апреле – мае, то можно будет расслабиться. Скорее всего, можно будет считать, что мы выходим из коронавирусной эры.
Максим Скулачев
молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

Достаточная иммунная прослойка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов смотрит на ситуацию более позитивно и считает, что в некоторых регионах иммунная прослойка уже достигла показателей, необходимых для победы над эпидемией.

"Например, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах и регионах, где осуществляется международное авиасообщение, – там количество людей переболевших и вакцинированных достаточное, чтобы никакой третьей волны уже не было. А те регионы, где маленькая плотность населения, например Чукотка, Хабаровский край, там вообще уже некому болеть – там либо провакцинированы, либо переболели все", – заявил специалист.

Позже такая ситуация, по мнению вирусолога, произойдет и в оставшихся регионах страны. Поэтому никакого роста заболеваемости в апреле – мае Жемчугов не ожидает.

Чтобы объяснить, на чем основана такая позиция, специалист напомнил, из чего в принципе формируется иммунная прослойка.

Она состоит их трех частей. Первая – это выявленные зараженные. У нас их, кстати, в стране больше четырех миллионов. Вторая часть: эту цифру мы умножаем на 10 и получаем количество перенесших инфекцию в легкой и бессимптомной форме, незаметно для себя. Это уже 40 миллионов тех, кто имеет антитела. И третья часть – это вакцинированные.
Владислав Жемчугов
доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям

Таким образом, специалист считает, что уже к августу ситуация выровняется во всех регионах и можно будет отказаться от подавляющего большинства ограничений.

Что касается коронавируса, по мнению Жемчугова, он уйдет в природу и станет природно-очаговой инфекцией. "Он будет в природе сидеть и ждать момента, когда в мире вырастет новое, неиммунное к нему поколение", – объяснил вирусолог.

Несмотря на это, Жемчугов призвал людей продолжать вакцинироваться, чтобы держать ситуацию в стабильности, а также обезопасить собственный организм, что наиболее важно.

Перенесение коронавируса даже в легкой форме чревато тяжелыми последствиями, с которыми долго придется бороться. У некоторых они даже могут привести к инвалидности.
Владислав Жемчугов
доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям

Пи этом Скулачев отметил, что сейчас, пока ситуация с вирусом более-менее стабильна, наиболее подходящий для вакцинации период.

Ситуация в России

За последние сутки в России подтвердили 8 294 новых случая коронавируса, из которых у 1 037 человек не было никаких клинических проявлений заболевания.

При этом за весь период пандемии в России выявили 4 606 162 случая COVID-19, из которых вылечились 4 229 480 пациентов, а скончались 101 480 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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