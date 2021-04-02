В какие страны можно лететь без ПЦР-теста, вакцинации и наличия антител

Несмотря на серьезные ограничения и неготовность многих государств принимать гостей, все же есть страны, в которые можно вылететь без ПЦР-теста, документа о вакцинации и справки о наличии антител. Подробнее – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Важно: правила и условия въезда в разные страны могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Перед поездкой желательно проверять информацию на сайтах посольств и МИД или уточнять у туроператора.

Танзания

С этой туристической страной у России налажено регулярное авиасообщение, и здесь на въезде не требуется ПЦР-тест, справка о вакцинации или наличии антител. Визу в Танзанию можно оформить онлайн или в аэропорту.

При этом по прибытии в страну у всех пассажиров измеряется температура. Также необходимо заполнить медицинский бланк наблюдения, который передадут в портовые органы медико-санитарного контроля. Помимо личных данных, там указываются страны, в которых пассажир побывал за последние три недели, данные о потенциальном контакте с зараженными и состоянии здоровья.

Если у пассажира на борту будут обнаружены признаки или симптомы заражения коронавирусом, его могут попросить пройти ПЦР-тест. Процедура обойдется в 80 евро.

Абхазия

Фото: depositphotos/Grigoriy Pisotckii

При въезде в Абхазию ни ПЦР-тест, ни вакцинация, ни наличие антител россиянам не требуется. Однако туристам рекомендуют оформить медицинскую страховку, покрывающую случаи коронавирусной инфекции.

В Абхазию теперь можно будет ездить по "единому билету", в который входят сразу поезд и автобус с пересадкой на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи. Комбо-тариф будет действовать с 30 апреля по 30 сентября. По нему можно будет поехать в Гагру, Пицунду, Гадауту, Новый Афон и Сухуми.

Российским туристам не нужно оформлять визу в Абхазию, а при пересечении границы можно использовать внутренний паспорт РФ.

Черногория

Правила въезда в Черногорию для россиян уже дважды менялись с начала года. В январе власти Черногории разрешили въезжать иностранцам без ПЦР-теста, но уже в марте правила снова ужесточились.

Отрицательный анализ на коронавирус вновь нужен. Однако те, кто переболел коронавирусом или вакцинировался, могут не делать ПЦР-тест. В этом случае для въезда в Черногорию нужно предъявить документ о вакцинации от COVID-19 или справку о наличии антител.

Справка об антителах должна быть выдана лабораторией за 30 и менее дней до прибытия в страну. Документ о вакцинации действует независимо от того, каким именно препаратом привит человек, но второй компонент прививки должен быть получен не менее чем за 7 дней до вылета.

При этом прямое авиасообщение с Черногорией пока не восстановлено, несмотря на то что страна еще в августе прошлого года открыла границы для въезда граждан России. Авиасообщение между странами планируется восстановить в начале мая.

Мексика и Доминикана

Еще две туристические страны, где не требуются результаты ПЦР-теста, вакцинации или наличие антител. При этом в аэропорту Доминиканы у пассажиров выборочно делают дыхательные экспресс-тесты. И в случае положительного результата человека направят на изоляцию в специальные объекты размещения.

Кроме того, по прибытии в Мексику и Доминикану нужно будет заполнить специальную анкету, по которой выдадут QR-код. Его нужно будет просканировать при въезде и выезде из страны. Также в этих странах соблюдаются нормы эпидемиологической безопасности. Вне территории курортов необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Прямое авиасообщение между Россией и этими странами пока не возобновлено. В случае транзита через третьи страны необходимо руководствоваться нормами и правилами страны транзита.

Список стран, в которые можно напрямую вылететь из России при наличии ПЦР-теста, смотрите здесь.