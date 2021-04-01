Какие страны открывают свои границы для туристов и как туда попасть

С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с шестью странами. Для туристов будет увеличено количество рейсов на Кубу, в ОАЭ, а также открыты чартеры в Турцию и рейсы на Сейшелы. Рассказываем, в какие страны можно отправиться отдыхать уже этой весной, сколько стоит путевка и какие требования придется соблюсти при въезде.

Возобновление авиасообщения с 6 странами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 1 апреля возобновляются рейсы из России в Германию и еще пять стран.





из сообщения Оперштаба по борьбе с коронавирусом на территории РФ С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне (пять раз в неделю), Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне (три раза в неделю), Москва – Берлин – Москва (пять раз в неделю) и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва (три раза в неделю).

Также возобновляется сообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. В какие страны можно лететь отдыхать российским туристам, расскажем подробнее. Важно отметить, что информация по въезду в разные страны может меняться в связи с эпидемиологической обстановкой. Перед поездкой желательно проверять информацию на сайте посольств и МИД или уточнять у туроператора.

Шри-Ланка и Сейшелы

Посол Шри-Ланки в Москве сообщил, что авиасообщение с Россией планируется возобновить 1 апреля. При этом сообщается, что посетить курорт могут те, кто бронирует поездку через оператора. У индивидуальных туристов такой возможности пока нет.

Перед вылетом не ранее чем за 96 часов необходимо будет сделать ПЦР-тест на коронавирус. Справка должна быть на английском языке. Некоторые туроператоры предупреждают, что ПЦР-тест могут взять в отеле несколько раз в зависимости от количества дней пребывания.

С 25 марта Республика Сейшельские Острова открыла границы для туристов со всего мира, включая россиян. Въехать в страну можно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия. В стране необходимо будет соблюдать санитарные правила: не нарушать масочный режим и социальную дистанцию и не забывать о дезинфекции рук.

Турция

В апреле для россиян открываются чартерные рейсы в Турцию. Вылететь можно будет в аэропорты 5 турецких городов: Антальи, Стамбула, Бодрума, Даламана и Анкары. По данным АТОР, в этом году россияне составят примерно половину всех иностранных туристов в Турции (4,5 миллиона из 9 миллионов). Сказывается тот факт, что много выкупленных путевок было перенесено с лета 2020-го на год вперед из-за пандемии.

Тур в пятизвездочный отель в режиме "все включено" в апреле будет в среднем стоить 40–60 тысяч рублей на двоих. На майские праздники – 60–80 тысяч рублей и выше.

По данным посольства Турецкой Республики в Москве, с 15 марта все российские туристы, прибывающие воздушным путем в Турцию, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до вылета. Кроме того, в течение 72 часов до поездки нужно заполнить специальный документ онлайн – форму въезда в Турцию. Ее проверят в электронном формате на вашем телефоне или в распечатанном виде при посадке в самолет.

Кипр

С 1 апреля Россия включена Минздравом Республики Кипр в "красную группу". Это означает, что россиянам не нужно будет находиться на двухнедельном карантине по приезде на остров.

Однако прохождение теста на коронавирус является обязательным, сделать его нужно будет два раза. Первый раз – в России менее чем за 72 часа до вылета. Тест должен быть сделан в одной из сертифицированных лабораторий РФ. Справку с отрицательными показателями на COVID-19 нужно будет предъявить по прилете на Кипр, после чего – пройти второй тест в международном аэропорту городов Ларнаки или Пафоса. Детям до 12 лет делать тест не потребуется.





из сообщения АТОР Дети, не достигшие возраста 12 лет, не обязаны предъявлять какие-либо тесты. Дети в возрасте 12–18 лет должны будут проходить тестирование в соответствии с объявленным протоколом.

Стоимость теста на Кипре порядка 30 евро, результаты будут доступны в течение 3 часов и отправлены туристу по СМС. Ждать в аэропорту не нужно.

Арабские Эмираты

Самым популярным направлением в ОАЭ для российских туристов является Дубай. Вторым по посещаемости обычно является эмират Абу-Даби, но пока он закрыт для туристов. Из Москвы в Дубай сейчас осуществляют рейсы достаточно много авиакомпаний: "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Emirates, Nordwind. Также можно лететь с пересадками. С учетом того, что чартерные рейсы пока не открыты, сейчас спрос на вылеты в ОАЭ сильно превышает предложение, говорят туроператоры.

Кроме Дубая, можно вылетать в эмираты Рас-эль-Хайма, Аджман и Фуджейра. По данным АТОР, цены на авиабилеты в ОАЭ сильно поднялись.





из сообщения АТОР Авиабилеты выросли в цене практически в 4 раза. В 2019 году средняя стоимость билета составляла 17–20 тысяч рублей, а сейчас 60–100 тысяч. В некоторые периоды цена на билеты доходит до максимальных значений в 240 тыcяч рублей в экономе.

Как сообщается на сайте посольства РФ в ОАЭ, для въезда в Эмираты потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, результат которого получен в сертифицированной лаборатории не позднее чем за 72 часа до вылета. Справка должна быть на английском языке. По прибытии необходимо сдать второй ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию за свой счет до получения результата.

Кроме того, необходимо обязательно сделать страховку, покрывающую случаи заболевания коронавирусом. Также туристу нужно заполнить анкету о состоянии здоровья и установить мобильное приложение, чтобы можно было отслеживать его перемещения и при необходимости связаться с ним.

Куба

С 1 апреля из России каждую неделю будет вылетать по семь рейсов в кубинский аэропорт Варадеро. Многие гостиницы вновь начинают функционировать, при этом коронавирусные ограничения сохранены. По оценкам экспертов, еженедельно на Кубу смогут вылетать от 2500 до 3500 человек.

Для въезда в Варадеро понадобится справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не более чем за 72 часа до отправления рейса. По прибытии нужно будет сдать повторный анализ. Его результаты будут готовы через 24 часа.

Мальдивы

За 24 часа до прилета на Мальдивы необходимо заполнить онлайн-декларацию о здоровье. Сюда должны быть внесены результаты отрицательного теста на коронавирус. После заполнения вам придет QR-код, который необходимо распечатать или сохранить на телефоне, он будет действовать 24 часа. QR-код потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля перед вылетом.



ПЦР-тест с отрицательным результатом нужно будет сдать не ранее чем за 96 часов до прибытия на Мальдивские острова. Справка должна быть на английском языке.

Если у вас обнаружат симптомы COVID-19, справка с отрицательным тестом не избавит вас от повторного анализа. Кроме того, на курортах Мальдивской Республики проводится контрольное ПЦР-тестирование гостей по принципу случайного отбора. Это происходит раз в 2 недели и в основном среди туристов, которые перемещаются между островами.

Греция, Грузия и Таиланд

О скорой возможности принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже заявили Греция, Черногория и Грузия. Ожидается, что список пополнит Израиль.

Греция планирует принимать российских туристов с 14 мая при предъявлении отрицательного теста на ковид, справки о наличии антител или свидетельства о вакцинации. В Черногорию пустят с антителами к COVID-19, подтвержденными справкой. В Грузию можно будет прилететь с сертификатом о вакцинации.

Израиль планирует начать принимать туристов с наличием антител не раньше июля. Также с 1 июля россияне смогут посетить Пхукет без прохождения карантина. Ранее сообщалось, что для открытия курорта необходимо привить не менее 70% жителей острова. Правила на острове Самуи будут строже, включая изоляцию на 2–3 дня в номере отеля, который определит государство.

В какой стране не надо сдавать ПЦР-тест?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Танзания – одна из немногих стран, куда могут вылететь российские туристы без ПЦР-теста. При этом по прибытии придется измерить температуру, а также представить в портовые органы медико-санитарного контроля пассажирский бланк наблюдения. Кроме персональных данных, там указываются страны, которые турист посетил за последние 3 недели, а также потенциальный контакт с зараженными и состояние здоровья.

Если у пассажира на борту будут обнаружены признаки и симптомы заражения COVID-19, его могут попросить пройти ПЦР-тест. За процедуру придется заплатить 80 евро.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил Москве 24, что россияне стали активнее приобретать туры в разные страны после долгого перерыва. "С учетом открываемых направлений и увеличений квот рейсов мы видим повышенный интерес к Турции, Эмиратам, Мальдивам, Танзании. Ожидаем увеличения числа туристов на Кубу. Увеличивается спрос на Грецию и Кипр. Также сейчас открылись рейсы на Сейшелы, есть транзитные перевозки в Каир", – сообщил Горин. Кроме того, с учетом акции с кешбэком среди соотечественников популярны путешествия по России, отметил Горин.