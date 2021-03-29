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Туризм

12:17

Минздрав Кипра перевел Россию в список стран, откуда могут приезжать туристы

туризм

Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Министерство здравоохранения Республики Кипр официально переводит РФ в число стран, откуда на остров теперь смогут приезжать туристы. Изменения вступят в силу с 1 апреля, следует из еженедельно обновляемого реестра деления Минздравом государств по группам в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации.

В данном реестре Российская Федерация впервые включена в "красную группу" государств. Пассажиры из этих стран смогут избежать обязательного двухнедельного карантина. Для этого отдыхающим надо два раза успешно пройти проверку на отсутствие COVID-19.

Туристам надо будет иметь на руках свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус. Проходить тестирование надо не ранее чем за 72 часа до вылета в сертифицированной лаборатории в РФ.

Затем россиянам надо будет сдавать тест в международных аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.

Ранее эксперты рассказали, какие ограничения из-за коронавируса введены в регионах. В Бурятии без справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 придется соблюдать двухнедельный карантин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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