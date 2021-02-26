Попова заявила, что Россия лучше других стран проходит пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия справляется с пандемией значительно лучше, чем большинство зарубежных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в России последствия распространения коронавируса преодолеваются "значительно лучше, чем в большинстве стран мира".

"Это результат наших ученых и практиков", – отметила Попова.

Также руководитель Роспотребнадзора назвала "невероятным результатом" создание в России сразу трех вакцин от COVID-19.

Ранее Попова заявила, что распространение коронавирусной инфекции в России удается сдерживать. При этом она предупредила, что возможность столкнуться с вирусом по-прежнему велика. Она отметила, что в РФ пока регистрируют примерно по 12 тысяч новых случаев ежедневно, при этом часть населения может болеть бессимптомно.