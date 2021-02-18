Распространение коронавируса в России удается сдерживать – Попова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Распространение коронавирусной инфекции в России удается сдерживать, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
"Общими усилиями нам удается сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются", – заявила специалист.
При этом Попова предупредила, что возможность столкнуться с вирусом по-прежнему велика. Она отметила, что в РФ пока регистрируют примерно по 12 тысяч новых случаев ежедневно, при этом часть населения может болеть бессимптомно.
Руководитель Роспотребнадзора в эфире также уделила внимание испытаниям вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" среди россиян старшего возраста. В ближайшее время препарат разрешат использовать для граждан старше 65 лет.
В России за последние сутки выявили 13 447 новых случаев коронавируса. Всего в Российской Федерации с момента начала пандемии зарегистрировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.
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