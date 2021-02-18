В России выявили 13 447 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки выявили 13 447 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 494 случая, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 950 случаев, на Санкт-Петербург – 1 094, на Московскую область – 577, на Нижегородскую область – 417, на Воронежскую область – 345, на Ростовскую область – 323, на Самарскую область – 296, на Иркутскую область – 249, на Челябинскую область – 249, на Пермский край – 245, на Саратовскую область – 223, на Вологодскую область – 222, на Свердловскую область – 218, на Волгоградскую область – 204, на Пензенскую область – 195.

В Российской Федерации всего зарегистрировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком автономном округе – 0,1%, Республике Хакасия, Республике Саха (Якутия), Республике Адыгея, Республике Ингушетия, в Москве, Республике Коми, Томской области, Амурской области, Республике Дагестан, Псковской области, Кемеровской области, Республике Алтай, Омской области – 0,2%.

За последние сутки в России подтверждено 480 смертей, за весь период по стране умерли 81 926 человек. За прошедшие 24 часа выздоровели 18 730 человек, за весь период из больниц выписали 3 661 312 пациентов.

Ранее сообщалось, что к лету Россия сможет выйти на минимум заболеваний коронавирусной инфекцией за все время пандемии. При этом весной возможен еще рост заражений.