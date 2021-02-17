Эпидемиолог заявила о спаде заболеваемости COVID-19 в России к лету

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К лету Россия сможет выйти на минимум заболеваний коронавирусной инфекцией за все время пандемии. При этом весной возможен еще рост заражений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.
Она уточнила, что при этом пиковых значений по заболеваемости COVID-19 не ожидается.
"Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", – добавила Пшеничная.
Также Пшеничная подчеркнула, что сейчас в России продолжается фаза стабилизации эпидемической ситуации. По ее словам, с начала года отмечается тенденция к ежедневному снижению числа заболевших.
"Ключевым моментом, указывающим на то, что заболеваемость идет на спад, является индекс распространения вируса, который должен быть меньше единицы. В настоящее время он именно такой в 85% регионов России", – подчеркнула специалист.
При этом эпидемиолог не исключила, что в отдельные дни в российских регионах могут произойти колебания по числу инфицированных COVID-19.
Ранее инфекционист объяснил случаи отсутствия антител после вакцинации от COVID-19. По словам главного врача "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова, причиной может стать неподходящее лабораторное исследование.
В России за последние сутки выявили 12 828 новых случаев коронавируса. В Москве за это время подтвердились 1 282 случая, при этом были госпитализированы 715 человек. Вылечились от коронавируса в столице еще 2 243 пациента.
В Москве за сутки выявили 1 282 заразившихся коронавирусом
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