Еще 2 243 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за прошедшие сутки выявили 1 282 случая коронавируса, при этом были госпитализированы 715 человек. Вылечились от коронавируса в столице еще 2 243 пациента, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 876 141", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший день в Москве скончались 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки выявили 12 828 новых случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришлось 1 103 случая, на Московскую область – 470, на Нижегородскую область – 419. За сутки в РФ выздоровели 17 919 человек, умерли 467.