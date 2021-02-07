Вирусологи предположили, какой будет третья волна пандемии

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Российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В частности, завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов выразил мнение, что в стране на данный момент продолжается вторая волна пандемии. В интервью URA.RU он предположил, что в ближайшие два месяца произойдет постепенное затухание активности вируса

"Это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", – заявил Нетесов.

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил не бояться третьей волны пандемии. Он пояснил, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

"К началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие", – спрогнозировал специалист.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России. По его словам, новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле.

За последние сутки в России выявили 16 627 новых случаев коронавируса. При этом в Москве зарегистрировали 2 214 заболевших.