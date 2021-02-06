В России выявили 16 627 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 16 627 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Без клинических проявлений выявлено 1 810 случаев, что составляет 10,9% от общего числа пациентов.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2 214 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 248, в Московской области – 955, в Нижегородской области – 472, в Воронежской области – 369.

Всего по РФ зарегистрировано 3 951 233 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции. Республика Тыва является субъектом с наименьшими темпами прироста за сутки – 0,1%.

За последние сутки подтверждено 497 смертей, всего в России скончались 76 229 человек.

За последние 24 часа выздоровел 22 831 пациент, всего вылечились 3 436 326 человек.

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что в Москве и еще в 18 регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом.

Она подчеркнула, что в целом более чем в 60 субъектах РФ отмечается стабилизация эпидемиологического процесса.