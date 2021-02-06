В ВОЗ заявили о снижении темпов распространения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В мире отмечается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.
"Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев заражения. – Прим. ред.) в ряде стран", – приводит ее слова РИА Новости.
Керкховен отметила, что это произошло благодаря мерам, прерывающим цепочки передачи COVID-19, прежде всего, вакцинации.
Эксперт ВОЗ обратилась с призывом к странам, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать следить за соблюдением санитарных мер.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, число вакцинированных от коронавируса в мире людей превысило число заразившихся с начала пандемии. В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые вакцинировали своих работников здравоохранения и пожилых людей, предоставить другим странам такую же возможность. Это, по его словам, сыграло бы огромную роль в противодействии коронавирусу.
Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.
ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"
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