Эффективность "Спутника V" составила 91,6% – РФПИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эффективность российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%, для пациентов старше 60 лет – 91,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Эффективность вакцины "Спутника V" на уровне 91,6% доказана в ходе третьей фазы клинических исследований. Эффективность вакцины для добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18–60 лет", – говорится в пресс-релизе.
Там уточнили, что из числа исследованных образцов у 100% испытуемых после прививки выработался клеточный иммунный ответ, а более чем у 98% – гуморальный иммунный ответ. При этом, по данным главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" показал одинаковую эффективность против новых штаммов коронавируса.
"Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса", – заявил он.
Как рассказали в фонде, результаты третьей фазы исследований, подтверждающие эффективность российского препарата, опубликовал один из наиболее авторитетных медицинских изданий – журнал The Lancet.
Дмитриев отметил, что эта публикация стала важной вехой в борьбе с пандемией COVID-19.
"Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что "Спутник V" не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, и опубликованным в журнале The Lancet", – подчеркнул глава РФПИ.
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
До этого Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах.
Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.
В России продолжается массовая вакцинация от COVID-19
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