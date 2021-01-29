Республика Гвинея зарегистрировала вакцину "Спутник V"

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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Республике Гвинея. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что процедуру регистрации провело Национальное управление фармацевтики и лекарственных средств страны. Таким образом, Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение данного препарата.

"Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутника V" в России", – сказано в сообщении.

Ранее "Спутник V" был зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле и некоторых других странах.

Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

