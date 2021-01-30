Тунис одобрил использование на территории страны вакцины "Спутник V"

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Разрешение на использование российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" выдали власти Туниса. Оно будет действовать на территории республики в течение года, сообщили в их Минздраве.

Разрешение предоставили после проведения разносторонних тестов, а также по результатам комплексного изучения досье, представленного производителем.

По оценкам тунисского Минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. В данный момент идет проработка вопроса о возможных поставках российской вакцины в Тунис.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.