Однокомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" появится в феврале

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Однокомпонентная вакцина от коронавируса появится в феврале. Об этом сообщается на странице производителей "Спутника" в Twitter.

"Мы запустим однокомпонентную вакцину в феврале – мы назвали ее "Спутник Лайт", – заявили разработчики.

Ожидается, что вакцина будет ориентирована на внешние рынки, в России же флагманом будет "Спутник V".

В январе Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований такой вакцины. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что "Спутник V" – это не один препарат, а платформа вакцин.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле и некоторых других странах.

Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предположил, что российская вакцина от коронавируса может сыграть важную роль в борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что препарат может быть использован в миссиях ООН. Генсек также выразил надежду, что вакцина будет вскоре сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

