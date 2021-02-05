В ВОЗ заявили, что число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число вакцинированных от COVID-19 в мире людей превысило число заразившихся с начала пандемии. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения. С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран", – приводит его слова ТАСС.
В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые вакцинировали своих работников здравоохранения и пожилых людей, предоставить другим странам такую же возможность. Это, по его словам, сыграло бы огромную роль в противодействии коронавирусу.
Ранее научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в феврале объемы выпуска вакцины вырастут до десятков миллионов доз.
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.
ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"
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