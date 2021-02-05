Минздрав Ливана одобрил применение вакцины "Спутник V"

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Научная комиссия при министерстве здравоохранения Ливана одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает RT.

"Научно-технический комитет, сформированный министром здравоохранения временного правительства, согласился выдать разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении ведомства.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в феврале объемы выпуска вакцины вырастут до десятков миллионов доз.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.