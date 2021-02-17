В России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России за последние сутки выявили 12 828 новых случаев коронавируса. Из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
На Москву пришлось 1 282 случая, на Санкт-Петербург – 1 103, на Московскую область – 470, на Нижегородскую область – 419, на Воронежскую область – 356, на Ростовскую область – 326, на Самарскую область – 294, на Челябинскую область – 255, на Пермский край – 252, на Иркутскую область – 243, на Свердловскую область – 228, на Саратовскую область – 224, на Вологодскую область – 221, на Волгоградскую область – 209, на Пензенскую область – 198, на Красноярский край – 188.
За сутки в России выздоровели 17 919 человек. Зафиксировано 467 летальных исходов.
Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровели 3 642 582 человека.
Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.
Москвичам рассказали, когда зарегистрируют третью вакцину от COVID-19
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