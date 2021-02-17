В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве привиться от коронавируса теперь можно на ВДНХ и в торгово-развлекательном центре "Европейский". Там со среды начали работать выездные бригады вакцинации.

"Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре "Европейский", – рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что всего с момента начала кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции прививку сделали уже более 555 тысяч человек. Еще почти 60 тысяч человек записались на вакцинацию на ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в ТЦ "‎Калужский"‎, "Щелковский" и "‎Водный"‎. В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день. Полная информация о вакцинации с адресами прививочных пунктов опубликована на mos.ru.

