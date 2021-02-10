Выездные бригады начали вакцинацию от COVID-19 еще в трех ТЦ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать еще в трех столичных торговых центрах. Теперь сделать прививку можно в ТЦ "Калужский", "Щелковский" и "Водный". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Выездные бригады, работающие в торговых центрах "Океания" и "Город", уже начали вакцинировать вторым компонентом препарата тех, кто ранее сделал прививку в этих точках. Вакцинация первым компонентом в них завершена. Начиная со следующей недели в торговых центрах "Саларис" и "Л-153" также будет проводиться вакцинация только вторым компонентом вакцины", – рассказала Ракова.
В местах работы мобильных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациентов обязательно осматривают врачи, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи. После введения первого компонента вакцины врач назначает день для второго этапа вакцинации через 21 день.
Ранее сообщалось, что к работе бригад присоединились свыше 500 добровольцев. Они помогают желающим сделать прививку сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказала, что вакцинация является путем возвращения города к нормальной жизни.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.
Москвичам рассказали, как проходит вакцинация от COVID-19
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