В Минтруде рассказали, как получить больничный после прививки от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
При появлении побочных действий после прививки от коронавируса гражданину следует обратиться к врачам и оформить больничный, если работодатель откажется предоставить отгул, рассказали в Минтруде. Об этом сообщает News.ru.
"Порядок действий работников и работодателей при любого рода вакцинировании общий. Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности", – объяснили в ведомстве.
Как пояснил медицинский юрист Алексей Панов, работодатель вряд ли даст отгул, если после прививки у вас возникли побочные действия вроде высокой температуры. В связи с этим более резонным будет сразу обратиться к врачам.
"Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция – само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура – тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. [Обращаться нужно] в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена", – отметил Панов.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что у пациентов, получивших прививку от коронавируса, могут наблюдаться слабость и краткосрочная повышенная температура. По словам эксперта, неприятные побочные эффекты приходятся на период первых 48 часов после первого укола. Она объяснила, что также вероятно появление озноба. Что касается температуры, то чаще всего она не поднимается выше 38 градусов – и в этом случае жаропонижающее не требуется.
Житель столицы рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: