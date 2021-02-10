В Минтруде рассказали, как получить больничный после прививки от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При появлении побочных действий после прививки от коронавируса гражданину следует обратиться к врачам и оформить больничный, если работодатель откажется предоставить отгул, рассказали в Минтруде. Об этом сообщает News.ru.

"Порядок действий работников и работодателей при любого рода вакцинировании общий. Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности", – объяснили в ведомстве.

Как пояснил медицинский юрист Алексей Панов, работодатель вряд ли даст отгул, если после прививки у вас возникли побочные действия вроде высокой температуры. В связи с этим более резонным будет сразу обратиться к врачам.

"Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция – само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура – тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. [Обращаться нужно] в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена", – отметил Панов.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что у пациентов, получивших прививку от коронавируса, могут наблюдаться слабость и краткосрочная повышенная температура. По словам эксперта, неприятные побочные эффекты приходятся на период первых 48 часов после первого укола. Она объяснила, что также вероятно появление озноба. Что касается температуры, то чаще всего она не поднимается выше 38 градусов – и в этом случае жаропонижающее не требуется.