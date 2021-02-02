Главный терапевт РФ назвала побочные эффекты вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Слабость и краткосрочная повышенная температура могут наблюдаться у пациентов, получивших прививку от коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

По словам эксперта, неприятные побочные эффекты приходятся на период первых 48 часов после первого укола.

"Могут быть гриппоподобные симптомы. Слабость, немножко ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно", – уточнила Драпкина.

Она объяснила, что также вероятно появление озноба. Что касается температуры, то чаще всего она не поднимается выше 38 градусов – и в этом случае жаропонижающее не требуется.

Ранее сообщалось, что исследователи из Института Гладстона и Калифорнийского университета в Сан-Франциско сумели выявить клетки, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Именно на них направлено действие антиковидных вакцин.

