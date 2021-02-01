На портале госуслуг запустили специализированную форму записи на вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специализированную форму записи на вакцинацию от коронавируса запустили на портале госуслуг для жителей всех субъектов РФ. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Он напомнил, что с 18 до 31 января услуга работала в тестовом режиме, но тем не менее она выполняла свою функцию, и регионы отлаживали механизм взаимодействия с системой здравоохранения на местах.
Чернышенко рассказал, что теперь для удобства пользователей на главной странице портала госуслуг есть отдельный баннер, по которому можно сразу перейти в нужный раздел.
"В форме данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить, человеку остается только выбрать удобное время и медицинскую организацию, где ему удобно провести процедуру", – пояснил он.
По словам вице-премьера, если в выбранной медорганизации нет свободных слотов для записи, человек может оставить заявку в листе ожидания. Как только появится свободное время, его уведомят об этом.
В Москве вакцинацию от коронавируса прошли уже более 320 тысяч человек, каждый день на прививку записываются до 25 тысяч горожан.
При этом город готов привить от коронавируса и всех желающих пенсионеров в полном объеме. Чаще всего именно люди старше 65 лет в тяжелой форме болеют коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что коронавирус станет сезонной инфекцией наподобие гриппа. Она отметила, что нет оснований говорить о том, что циркуляция вируса прекратится.
Более 320 тыс человек привились от COVID-19 в Москве
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