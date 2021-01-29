В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях надо сдавать тест на антитела к COVID-19

Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Если человек переболел COVID-19 и хочет определить количество антител в организме, он может сдать кровь на анализ и узнать уровень своего постинфекционного иммунитета в ИФА-центре, рассказала глава отдела эпиднадзора столичного управления Роспотребнадзора Юлия Кобзева.
"Тест на антитела после вакцинации нужен ученым для того, чтобы проводить дальнейшие исследования и оценку ситуации в целом. При вакцинации от любой другой инфекции – менингококковой, гриппа, коклюша – вы же не идете и не проверяете наличие антител в крови. Проверка уровня антител никогда не была частью массовой вакцинации, о каком вирусе бы ни шла речь", – передает слова Кобзевой Агентство "Москва".
Специалист уточнила, что городские медицинские центры не располагают тест-системами, которые могут определить антитела на S-белок у людей, привитых вакциной "Спутник V".
"Если вы переболели новой коронавирусной инфекцией, то антитела вырабатываются, в первую очередь, на N-белок. Вакцина "Спутник V" разработана на основе шип-белка, белка-S, поэтому проверка наличия антител после вакцинации должна проводиться специфическим тестом, который определяет антитела именно к S-белку. В городских центрах таких тест-систем нет – это достаточно узкий сегмент частного медицинского профиля", – заявила Кобзева.
Она отметила, что сдать кровь и определить уровень антител после перенесенного коронавируса можно в обычном ИФА-центре. Кобзева также напомнила, что граждане с высоким уровнем антител могут внести свой вклад в борьбу с инфекцией и стать донорами плазмы для заболевших.
"Если вы, например, переболели новой коронавирусной инфекцией и хотите знать свой уровень антител, то вы можете в обычном ИФА-центре сдать кровь и посмотреть свой постинфекционный иммунитет. Если вы предполагаете, что вы бессимптомно переболели инфекцией, вы также можете сдать тест и посмотреть, сформировался ли у вас иммунитет", – подытожила она.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что благодаря информации об уровне антител к коронавирусной инфекции можно составить личную стратегию вакцинации. Он подчеркнул, что сдать кровь для теста можно в 30 поликлиниках Москвы. Для этого потребуются предварительная запись, полис ОМС и паспорт.
Эксперт рассказал, нужно ли делать тест на антитела после прививки от коронавируса
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