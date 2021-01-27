Врач объяснил, зачем нужно сдавать тест на антитела

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благодаря информации об уровне антител к коронавирусной инфекции можно составить личную стратегию вакцинации. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

"Особенность коронавируса в том, что многие переносят его бессимптомно. Тем не менее организм реагирует на инородный белок и вырабатывает антитела, формируя иммунитет. Поэтому, сдав ИФА-тест, можно узнать, болен ли человек в настоящий момент или перенес заболевание", – приводит его слова Агентство "Москва".

По словам Тяжельникова, в том случае, если у человека окажется много антител, он может выступить в роли донора плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

"Такой метод лечения признан успешным для больных средней и тяжелой степени", – обратил внимание медик.

Тяжельников подчеркнул, что сдать кровь для теста можно в 30 поликлиниках Москвы. Для этого потребуются предварительная запись, полис ОМС и паспорт.

Ранее врач рассказал, как проходит осмотр перед вакцинацией от COVID-19. Отмечается, что прививку может получить любой здоровый человек старше 18 лет.