Более 2 млн москвичей проинформировали о результатах ПЦР-тестов на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве более двух миллионов людей проинформировали о результатах ПЦР-исследования на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.
"В Москве единая цифровая платформа позволяет максимально оперативно информировать горожан о результатах анализов на коронавирус. С конца ноября пациентам разослали более двух миллионов СМС-сообщений с результатами ПЦР", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что при положительном тесте на коронавирус в сообщении специалисты просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В этом случае с пациентом связываются врачи. При отрицательном тесте специалисты просят продолжать соблюдать все меры безопасности.
Сдать ПЦР-тест на COVID-19 по предварительной записи можно в одной из 162 взрослых поликлиник города, а детям – в одной из 45 детских поликлиник. Результат исследования появится в течение трех дней в электронной медкарте.
Ранее внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как проходит осмотр перед прививкой от COVID-19. По его словам, осмотр перед получением прививки от коронавируса необходимо проходить для выявления возможных противопоказаний.
Осмотр проводится в соответствии с нормами Стандартной операционной процедуры министерства здравоохранения: сначала пациент заполняет анкету со своими данными, затем врач замеряет температуру, артериальное давление, сатурацию и пульс, затем слушает сердце и легкие, а также осматривает горло.
Названы отличия мутировавшего коронавируса
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