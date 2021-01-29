В Москве повторное заражение COVID-19 регистрируют у 1% переболевших – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Менее 1% москвичей заболевают COVID-19 повторно. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал телеканалу "Россия 1".

"Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той базы огромной, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%", – сообщил мэр Москвы. По словам Собянина, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что иммунитет после коронавируса у горожан может сохраняться очень долго.

Градоначальник также заявил, что больше половины жителей Москвы уже переболели коронавирусной инфекцией.

Ранее врач рассказал, как проходит осмотр перед прививкой от COVID-19. С началом массовой вакцинации в России прививку может получить любой здоровый человек старше 18 лет.