Больше половины жителей столицы перенесли COVID-19 – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Больше половины жителей Москвы перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин телеканалу "Россия-1".

"Больше половины москвичей переболело", – сообщил глава города. Собянин подчеркнул, что перенесшим COVID-19 горожанам спешить вакцинироваться "не имеет смысла".

"Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Из той огромной базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%", – пояснил градоначальник.

Ранее говорилось, что в Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19. До этого кровь сдавали только те, кто перенес заболевание и имеет высокий титр антител.