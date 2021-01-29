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29 января 2021, 12:00

Общество

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19

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Московские врачи выясняют, могут ли привитые от коронавируса быть донорами плазмы для заболевших. До этого кровь сдавали только те, кто перенес COVID-19 и имеет высокий титр антител.

Ранее стало известно, что в столице прививку от коронавируса сделали уже более 320 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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