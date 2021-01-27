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Москва 24

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Общество

07:18

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметный спад заболеваемости COVID-19

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что заметное снижение заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, начнется в марте.

По его словам, сейчас фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась стабилизацией, которая продлится до конца февраля.

"А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", – сказал он РИА Новости.

Член-корреспондент РАН допустил, что к летним показателям заболеваемости COVID-19 Россия вернется в мае. Вирус полностью не исчезнет, однако статистика заражения снизится.

До этого Горелов указал, что уменьшение числа новых случаев COVID-19 в России произошло благодаря новогодним праздникам, во время которых была низкая социальная активность.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что в марте сокращение числа новых случаев заболевания можно ожидать в 1,5–2 раза.

В Москве за сутки выявили 2 317 заразившихся коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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