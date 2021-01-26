Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

08:35

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Донорами антиковидной плазмы в Москве чаще всего становятся люди 26–40 лет

Стало известно, кто чаще всего становится донорами антиковидной плазмы
общество

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Москва 24

Половина от общего количества доноров антиковидной плазмы в столице – это москвичи от 26 до 40 лет, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о людях, находящихся на пике физической формы. Также немало среди доноров и молодежи. В частности, более 16% от общего количества сдавших плазму с антителами к коронавирусу – это люди от 18 до 25 лет, а остальные 34% – от 41 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что уже порядка 10,5 тысячи москвичей стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу с апреля 2020 года.

В столице около 68% сдавших плазму с антителами к COVID-19 стали донорами в первый раз в жизни. Решение о переливании плазмы принимает врач в зависимости от клинической картины.

Порядка 10,5 тыс москвичей стали донорами плазмы после коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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