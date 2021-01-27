Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 100 млн

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Во всем мире с начала пандемии число выявленных случаев коронавируса превысило 100 миллионов. Об этом говорится на сайте Worldometer.
Отмечается, что в мире выявлено уже 100 388 749 случаев коронавируса, выздоровели 72 429 277 человек, скончались 2 155 444 человека.
По данным Worldometer, США занимает первое место по числу выявленных случаев коронавируса и летальных исходов. Там за все время зафиксировано 25,8 миллиона случаев коронавирусной инфекции и более 431,4 тысячи смертей.
Следом идет Индия, где выявлено 10,6 миллиона случаев COVID-19 и 153,6 тысячи смертей, за ней расположилась Бразилия с более 8,8 миллионами случаев заражения.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что коронавирус может стать системным заболеванием. Он отметил, что в мире существуют подобные примеры, когда болезни становились эндемическими, системными.
Эксперт указал, что коронавирус обладает характеристиками, которые усложняют процесс его ликвидации. В частности, это то, что инфекция распространена практически во всех странах мира. По его словам, остановить распространение коронавируса можно только с помощью всеобщей вакцинации населения.
В мире выявили более 100 миллионов случаев COVID-19
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