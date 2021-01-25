Роспотребнадзор получил первое фото "британского" штамма коронавируса

Фото: rospotrebnadzor.ru

Ученым удалось получить первое изображение "британского" штамма коронавируса. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", – заявили представители ведомства.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, зарегистрированные в РФ ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление случаев заражения "британским" штаммом вируса.

В частности, тест-система Роспотребнадзора умеет отличать вариантный вирус от немутантных форм. Мутации, которые характерны для "британского" штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", заметили в организации.

Ранее новый штамм обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 97,4 миллиона случаев заражения, свыше 2,11 миллиона человек скончались.

В России выявлено 3 719 400 случаев COVID-19, вылечились 3 131 760 человек, скончались 69 462.