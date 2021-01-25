ВОЗ не исключает, что коронавирусная инфекция превратится в системное заболевание

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Коронавирус может стать системным заболеванием, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что в мире существуют подобные примеры, когда болезни становились эндемическими, системными.

"В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", – цитирует ТАСС Райана.

Эксперт указал, что коронавирус обладает характеристиками, которые усложняют процесс его ликвидации. В частности, это то, что инфекция распространена практически во всех странах мира.

"Доступ к вакцине в настоящее время неоптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем. Поэтому передача (инфекции) будет продолжаться", – подчеркнул специалист.

Он добавил, что в 2021 году возможность сократить смертность существует. Однако, заверил Райан, только повсеместная вакцинация позволит прекратить распространение вируса.

"Поэтому сейчас главное снизить потенциал (для распространения) этого вируса, чтоб он не разрушал экономики и не убивал людей", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что за весь период пандемии коронавирусом заразились уже свыше 98,79 миллиона человек. Число летальных исходов превысило 2,12 миллиона.

