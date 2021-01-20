В ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, данная ситуация обнадеживает, но расслабляться еще рано.

"Постоянное снижение числа новых случаев заражения прослеживается в течение последних 20 дней. Обнадеживает, что идем к спаду и контролируем эпидемию. Но число пока еще остается высоким, поэтому расслабляться рано", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщала, что в 7 регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Еще в 66 субъектах РФ идет стадия стабилизации.

Попова подчеркнула, что в 83 регионах темп прироста заболевших коронавирусом составляет менее единицы. Исключение представляют Крым и Санкт-Петербург.