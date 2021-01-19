Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

14:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 по всем направлениям, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
"В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", – сказал мэр.
По его словам, госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%. Он отметил, что в городе свободно около 40% коронавирусных коек. Как подчеркнул мэр, это достаточно мощный запас.
При этом Собянин предупредил, что, несмотря на позитивную динамику в борьбе с инфекцией, риски еще сохраняются.
"Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас", – добавил глава города.
За сутки в столице выздоровели от коронавирусной инфекции 4 532 пациента. За день в столице выявили 3 115 новых случаев коронавируса, госпитализированы были 1 233 человека. Скончались 84 человека с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.
В России за последние сутки выявили 21 734 новых случая коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 440 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 612 800 случаев коронавирусной инфекции.
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