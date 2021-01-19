За борьбу с COVID-19 медикам в общей сложности выплачено 188 млрд рублей

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Российским медикам за борьбу с коронавирусом в общей сложности выплатили 188 миллиардов рублей. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, специальные социальные выплаты производятся с 1 ноября в качестве мер соцподдержки. За это время было выплачено более 53 миллиардов рублей.

Помимо этого, введены страховые гарантии медработникам в случае утраты трудоспособности или смерти.

Ранее сообщалось, что Минздрав держит на контроле ситуацию с дополнительными выплатами медикам. В конце ноября кабмин выделил 10 миллиардов рублей на материальное стимулирование медработников. Кроме того, один миллиард рублей планировалось выделить на доплаты студентам-медикам.