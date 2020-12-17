Минздрав держит на контроле ситуацию с выплатами медикам в РФ

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Минздрав держит на контроле ситуацию с выплатами медикам, работающим с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Волонтером call-центра во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина была озвучена информация о неполучении медицинскими работниками в Коле выплат за работу с больными с коронавирусной инфекцией.

"Объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы (Мурманская область), оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, произведенных в рамках постановлений правительства РФ, составил 72,2 миллиона рублей. Объем специальной социальной доплаты, выплаченной непосредственно на банковские карты 172 работникам больницы за ноябрь текущего года, составил более 15 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее правительство России по поручению президента выделило 10 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Также кабмин выделил один миллиард рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.

Cообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года.