Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он напомнил, что на прошлой неделе в ходе совещания Владимир Путин поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов.

"Сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей", – сказал Мишустин.

Также кабмин выделит один миллиард рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входит средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

