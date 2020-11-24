Выплаты работникам, участвующим в борьбе с COVID-19, продлены до конца 2021 года

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Социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В документе говорится, что ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входят средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

В конце августа правительство РФ утвердило выделение средств на доплаты медицинским и социальным работникам, борющимся с COVID-19. Мишустин заявил, что выделить планируется почти 22 миллиарда рублей для выплат медикам, которые помогают бороться с распространением вируса, а также еще более 320 миллионов рублей на выплаты медработникам центров Федерального медико-биологического агентства.

По словам главы кабмина, на поддержку социальных работников дополнительно направлено свыше 1,8 миллиарда рублей.

