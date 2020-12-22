Мишустин потребовал решать в ручном режиме все проблемы с выплатами медработникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о выделении более 52 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам до конца зимы.

"Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано", – сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Кроме того, правительство дополнительно выделило почти восемь миллиардов рублей на страховые единовременные выплаты для медработников в 2020 году, а также в январе и феврале 2021 года. Мишустин пояснил, что выплаты будут направлены медицинским сотрудникам, которые заболели коронавирусом при работе с такими пациентами.

На дополнительные ежемесячные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входят средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

Премьер-министр призвал участников заседания проследить, чтобы все выделенные выплаты дошли до адресатов. Также он попросил при возникновении проблем с выплатами решать их в ручном режиме.

"Ваша задача – следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и своевременно поступали к адресатам. Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме", – заключил глава кабмина.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому студенты и ординаторы, которые в период пандемии работают в городских поликлиниках, получат дополнительные выплаты. Студенты получат 7 тысяч рублей в месяц, а ординаторы – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше трех тысяч человек.

