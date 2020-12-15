Собянин утвердил выплаты студентам и ординаторам за работу в поликлиниках

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Студенты и ординаторы, которые в период пандемии работают в городских поликлиниках, получат дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Дополнительные выплаты полагаются студентам и ординаторам, проходящим практику в городских поликлиниках в ноябре-декабре 2020 года", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Согласно постановлению, студенты получат 7 тысяч рублей в месяц, а ординаторы – 10 тысяч рублей в месяц. Ожидается, что новую выплату получат свыше трех тысяч человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что назначение выплат медработникам в зависимости от времени работы в "красной" зоне будет более справедливым.