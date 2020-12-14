Путин рассказал о справедливом распределении выплат медработникам

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин заявил, что назначение выплат медработникам в зависимости от времени работы в "красной" зоне будет более справедливым.
"Даже когда мы платили им примерно всем одинаково за просто нахождение в "красной" зоне, все равно в ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества, именно с представителями медицинских работников, пришли к выводу (эта дискуссия была на площадке правительства организована), что все-таки более справедливым является зачет времени работы в "красной" зоне", – сообщил президент РФ в ходе социального онлайн-форума партии "Единая Россия".
Глава государства подчеркнул, что речь также идет о медсестрах и водителях машин скорой помощи, которые также вынуждены взаимодействовать с "красной" зоной.
Ранее стало известно, что выплаты работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, будут продлены до конца 2021 года. Кроме того, сообщалось, что правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на доплаты медикам до конца 2020 года.
Материальное поощрение смогут получить сотрудники медучреждений, а также контактирующие с заболевшими COVID-19 в связи с должностными полномочиями.
Кроме того, Путин поручил назначить дополнительные выплаты студентам-медикам, которые борются с коронавирусом. Сообщалось, что более 60 тысяч учащихся медицинских вузов получат по 10 тысяч рублей в ноябре и декабре.
В России за сутки выявили 28 080 случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: