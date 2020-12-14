Путин рассказал о справедливом распределении выплат медработникам

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что назначение выплат медработникам в зависимости от времени работы в "красной" зоне будет более справедливым.

"Даже когда мы платили им примерно всем одинаково за просто нахождение в "красной" зоне, все равно в ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества, именно с представителями медицинских работников, пришли к выводу (эта дискуссия была на площадке правительства организована), что все-таки более справедливым является зачет времени работы в "красной" зоне", – сообщил президент РФ в ходе социального онлайн-форума партии "Единая Россия".

Глава государства подчеркнул, что речь также идет о медсестрах и водителях машин скорой помощи, которые также вынуждены взаимодействовать с "красной" зоной.

Ранее стало известно, что выплаты работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, будут продлены до конца 2021 года. Кроме того, сообщалось, что правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на доплаты медикам до конца 2020 года.

Материальное поощрение смогут получить сотрудники медучреждений, а также контактирующие с заболевшими COVID-19 в связи с должностными полномочиями.

Кроме того, Путин поручил назначить дополнительные выплаты студентам-медикам, которые борются с коронавирусом. Сообщалось, что более 60 тысяч учащихся медицинских вузов получат по 10 тысяч рублей в ноябре и декабре.