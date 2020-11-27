Более 60 тыс студентов-медиков получат по 10 тыс рублей в ноябре и декабре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Свыше 60 тысяч студентов высших учебных заведений, которые привлекаются к борьбе с COVID-19, получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с главами регионов о ходе выполнения поручений президента России в рамках борьбы с коронавирусом.

"И здесь предполагается, что количество студентов федеральных учреждений, которые получат выплаты в ноябре и декабре по 10 тысяч рублей, – 60 296 человек, которые сегодня работают в медицинских организациях не на штатных должностях, а привлечены в рамках практической подготовки", – приводит слова Голиковой РИА Новости.

Также она отметила, что к борьбе с коронавирусной инфекцией привлечены 5 382 студента средних учебных заведений. Голикова подчеркнула, что они получат выплаты за 2 месяца по 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входит средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.

